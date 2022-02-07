Turkish Airlines EuroLeague'in 18. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte 5 eksik bulunuyor.

HANGİ OYUNCULAR YOK?

Mücadele öncesi Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Takımımızda tedavi süreçleri devam eden Nando De Colo, Jan Vesely, Marial Shayok ve Danilo Barthel bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Yeni transferimiz Markel Starks da bu mücadelenin erteleme maçı olması nedeniyle (mücadelenin oynanması gereken ilk tarihte takım kadromuzda olmadığı için) karşılaşma kadrosunda yer alamayacak."

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague 18. hafta (erteleme) maçında Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk ediyor. 8 Şubat Salı günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Robert Vyklicky (Çekya) hakem üçlüsü yönetecek.