Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Devler liginde sezonun şampiyonunu belirleyecek zorlu randevuda İspanyol devi Real Madrid ile İngiliz devi Liverpool karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi final maçına sahne olacak Real Madrid Liverpool maçı 28 Mayıs günü 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Real Madrid: Courtois, Militao, Nacho, Vazquez, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr e Benzema.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson - Fabinho, Thiago, Henderson - Salah, Jota, Mané