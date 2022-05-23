Real Madrid Liverpool maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Fransa'nın başkenti Paris'te oynanacak 2022 Şampiyonlar Ligi finali için araştırmalar iyice artmış durumda. Kupayı en çok kazanan takımlardan ikisinin mücadelesine sahne olacak Real Madrid Liverpool finaline ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik...

REAL MADRID LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi finaline sahne olacak Real Madrid Liverpool maçı 28 Mayıs Cumartesi akşamı 22.00'de başlayacak ve Exxen ve TV8,5'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Militao, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr, Benzema.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson - Fabinho, Thiago, Henderson - Salah, Jota, Mané