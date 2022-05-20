Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı için nefesler tutuldu. Devler liginde yılın şampiyonunu belirleyecek Real Madrid Liverpool maçı ile ilgili detayları bir araya getirdik...

REAL MADRID LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi finaline sahne olacak Real Madrid Liverpool maçı 28 Mayıs Cumartesi akşamı 22.00'de başlayacak ve Exxen ve TV8,5'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Militao, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr, Benzema.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson - Fabinho, Thiago, Henderson - Salah, Jota, Mané