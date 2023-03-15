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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler belli oluyor... Son 16 turu rövanş maçında Real Madrid ile Liverpool, Santiago Bernabeu Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. SAAT: 23.00

HAKEM: Felix Zwayer (Almanya)

STAT: Santiago Bernabeu

YAYIN: Exxen Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Gakpo, Salah, Jota, Nunez

İngiltere'de oynanan ilk maçta 2-0 yenik duruma düşen Real Madrid, müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 5-2 mağlup etmiş ve rövanş için büyük avantaj elde etmişti.

Real Madrid 90 dakika sonunda rakibine iki farklı mağlup olsa bile çeyrek finale adını yazdıracak. Liverpool ise son 8'e kalmak için rakibi karşısında 4 farklı kazanmak zorunda. Liverpool'un üç farklı galip gelmesi halinde ise mücadele uzatmalara taşınacak.

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