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Real Madrid - Liverpool maçı CANLI YAYIN

Real Madrid - Liverpool maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler belli oluyor. Son şampiyon Real Madrid, son 16 turu rövanşında Liverpool'u konuk ediyor. İngiltere'deki ilk maçı 5-2 kazanan İspanyol devi, tur için büyük avantaja sahip... Real Madrid Liverpool maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 15.03.2023 - 22:03 | Güncelleme: ABONE OL
Real Madrid - Liverpool maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler belli oluyor... Son 16 turu rövanş maçında Real Madrid ile Liverpool, Santiago Bernabeu Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

SAAT: 23.00
HAKEM: Felix Zwayer (Almanya)
STAT: Santiago Bernabeu
YAYIN: Exxen

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Gakpo, Salah, Jota, Nunez

İngiltere'de oynanan ilk maçta 2-0 yenik duruma düşen Real Madrid, müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 5-2 mağlup etmiş ve rövanş için büyük avantaj elde etmişti.

Real Madrid 90 dakika sonunda rakibine iki farklı mağlup olsa bile çeyrek finale adını yazdıracak. Liverpool ise son 8'e kalmak için rakibi karşısında 4 farklı kazanmak zorunda. Liverpool'un üç farklı galip gelmesi halinde ise mücadele uzatmalara taşınacak.

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