Real Madrid, lider Barcelona'yı takibini sürdürdü

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Real Madrid'e üç puanı getiren golleri ikinci yarıda Karim Benzema (Dk. 61 ve Dk. 86) ve Marco Asensio (Dk. 74) kaydetti.

Real Madrid'de yaklaşık 10 ay süren sakatlıktan sonra sahalara dönen Asensio, oyuna girdikten 30 saniye sonra gol attı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Valencia'da Lee Kang-in, Sergio Ramos'a yaptığı sert faulden dolayı direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Zorlu rakibi karşısında aldığı galibiyet sonrasında puanını 62'ye yükselten Real Madrid, lider Barcelona'nın (64) ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Valencia ise 43 puanla 8. sırada kaldı.

La Liga'nın 30. haftasında 19 Haziran'da Sevilla-Barcelona, 21 Haziran'da da Real Sociedad-Real Madrid maçları oynanacak.