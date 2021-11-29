La Liga'nın zirvesini ilgilendiren maçta, lider Real Madrid, 4. sıradaki Sevilla'yı ağırladı.

Müsabakanın ilk yarısı, Sevilla'dan Mir'in 12 ve Real Madrid'den Benzema'nın 32. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti. Madrid ekibi, 87. dakikada Vinicius Junior'un kaydettiği golle peş peşe 4. galibiyetini aldı.

Birer maç eksiği bulunan iki takımdan Real Madrid, 33 puanla liderliğini sürdürürken, Sevilla 28 puanda kaldı.