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        Haberler Bilgi Ekonomi Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?

        Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu dev bir maça sahne oluyor. İspanyol devi Real Madrid, İtalya'nın güçlü ekiplerinden Juventus ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Real Madrid - Juventus karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte Real Madrid - Juventus maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 19:19 Güncelleme: 30.06.2025 - 19:43
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        • 1

          Real Madrid - Juventus maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli yıldızlarımız Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya getirecek maç sporseverler tarafından yakından takip edilecek. Çeyrek final için kritik bir öneme sahip maç öncesinde Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte detaylar...

        • 2

          REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

          Real Madrid - Juventus maçı, 1 Temmuz Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak.

        • 3

          REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

          Real Madrid - Juventus maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

          Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr, Mbappe.

          Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Costa, McKennie, Locatelli, Kostic, N. Gonzalez, Koopmeiners, Kenan Yıldız

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