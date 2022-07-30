Avrupa'da gözler Real Madrid Juventus maçına çevrilmiş durumda. Serie A ve La Liga'nın başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdüren iki Avrupa devinin mücadelesine sahne olacak zorlu randevu ile ilgili merak edilenleri derledik. İşte Real Madrid Juventus maçı ile ilgili araştırılan soruların cevapları...