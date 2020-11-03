Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecan bu akşam başlıyor. Devler liginde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Real Madrid Inter maçı saat 23:00'de başlayacak...

REAL MADRID INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçına sahne olacak Real Madrid Inter maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Valverde, Toni Kroos, Casemiro, Asensio, Benzema, Hazard

Inter: Handanovic, De Vrij, D'Ambrosio, Bastoni, Hakimi, Brozovic, Barella, Young, Vidal, Martinez, Lukaku.