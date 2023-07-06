Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, Madrid'e geldi
Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, Madrid şehrine indi
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İspanya'nın Real Madrid Kulübüne transfer olan milli futbolcu Arda Güler, Madrid'e geldi.
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Özel bir uçakla İstanbul'dan Madrid Barajas Adolfo Suarez Havalimanı'na gelen Arda'yı Real Madrid'den bir yönetici ve kulübün televizyonu karşıladı.
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Yaklaşık 2,5 saat rötar sonrasında TSİ 22.30'da Madrid'e inen uçakta Arda'ya, babası Ümit Güler, annesi Serap Güler ve bazı yakınları da eşlik etti.
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Real Madrid Kulübü, Arda Güler'in transferi için Fenerbahçe Kulübü ile anlaşma sağladığını, Türk futbolcuyla 6 sezonluk sözleşme imzalanacağını duyurmuştu.
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Madrid'de sağlık kontrolünden geçerek yeni takımı ile sözleşme imzalayacak Arda, yarın TSİ 13.00'te Real Madrid'in spor tesisleri olan "Real Madrid Sportif Şehri"nde basına tanıtılacak
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Diğer yandan Arda Güler'in, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı öğrenildi.
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Real Madrid, 2023-2024 sezonu için 10 Temmuz'da Valdebebas'daki tesislerinde buluşup, tüm futbolcular sağlık kontrolünden geçtikten birkaç gün sonra kamp için ABD'ye gidecek.