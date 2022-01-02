Getafe, La Liga'nın 20. haftasında lider Real Madrid'i konuk etti. Ev sahibi ekip 9. dakikada 1-0 öne geçti. Getafe'yi üstünlüğe taşıyan golü milli futbolcu Enes Ünal kaydetti. 24 yaşındaki Enes son üç maçtaki ikinci golünü kaydederken Real Madrid'in de serisine son verdi.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Madrid ekibi bu sonuçla birlikte 11 maç aradan sonra ilk kez yenildi ve 46 puanda kaldı. Getafe ise puanını 18'e yükseltti.