İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, sahasında Girona ile karşılaştı.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Ev sahibi Real Madrid 70'te Vinicius'la öne geçerken, Girona bu gole 80. dakikada Christian Stuani ile yanıt verdi.

Real Madrid'in 90. dakikada attığı gol VAR uyarısı sonrası iptal edilirken, 90+1. dakikada Toni Kross ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Alman futbolcu kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.

Ligde 4 maç sonra puan kaybeden namağlup Real Madrid, 32 puanla liderliğini sürdürürken, Girona ise puanını 10'a çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Girona ise Atletic Bilbao ile oynayacak.