Real Madrid Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları 2019 Audi Cup turnuvasını takip eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Bayern Münich karşısında 6 - 1'lik yenilgisi, Real Madrid'in ise Tottenham'a 1 - 0 skorla mağlup olmasının ardından üçüncülük ve final karşılaşmaları oynanacak. İşte 2019 Audi Cup Real Madrid Fenerbahçe maçı tarihi...

REAL MADRID FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2019 Audi Cup turnuvası kapsamından üçüncülük maçı için Real Madrid ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Real Madrid Fenerbahçe maçı 31 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak ve zorlu mücadele Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: K.Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Kroos, Benzema, Modric, Lucas V., Jovic, Mendy, Hazard.

Fenerbahçe: Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Kruse, Moses, Rodrigues, Muriqi

ERSUN YANAL'DAN AÇIKLAMALAR

Audi Cup'ta ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uzun bir süre sonra Fenerbahçe'nin güçlü rakiplerle böyle bir arenada oynadığını kaydeden Yanal, "Hazırlık döneminin içinde birçok problemle boğuşuyoruz ve takım olma konusunda sıkıntı yaşayoruz. Buradan önemli sonuçlarla ayrılacağız. Oyuncularımızın bu seviyede ne yapabileceğini görme adına önemliydi. Yediğimiz gollerden sonra takımım dağıldı. Golü yedikten sonra Fenerbahçe'nin dağılması ve oyundan düşmesi bizim için önemli bir tespit.

Onu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Birçok oyuncumuz pozisyon olarak aksadı. Bunların giderilmesi için oyuncuların doğru pozisyon alması gerektiğini gördük. Bu turnuvadan çıktığımızda öz güvenimiz yerinde olması gerek. Hem takım olarak hedefimiz hem de oyuncularımızı kazanmak adına önemli bir sürecin içindeyiz. Yaptığımız hatalardan ders çıkaran ve bunu düzeltmek için birlikte çalışan bir ekibiz" dedi.