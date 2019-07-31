Bayern Münih karşısında Audi Cup mücadelesinde ağır yara alan Fenerbahçe, organizasyonun üçüncülük maçında Real Madrid'le karşı karşıya geliyor.

REAL MADRID - FENERBAHÇE

SAAT: 19:00

YAYIN: Spor SMART

STAT: Allianz Arena

REAL MADRID: Keylor Navas, Marcelo, Varane, Nacho, Odriozola, Valverde, Isco, Kroos, Hazard, Vinicius Jr, Benzema

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

FENERBAHÇE: Altay, Murat, Reyes, Jailson, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Kruse, Rodrigues, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Ev sahibi Bayern Münih'e farklı kaybeden Fenerbahçe, Tottenham'a 1-0 mağlup olan Real Madrid'le karşılaşıyor. Turnuvanın final maçı ise TSİ 21:30'da.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Audi Cup kadrosuna dahil ettiği oyuncular şunlar:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muric, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

HASAN ALİ KALDIRIM ŞOKU YAŞANDI!

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Bayern Münih maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hasan Ali, maçın 22. dakikasında sakatlanarak kenara gelmişti.

Hasan Ali'nin yerine 24. dakikada Nabil Dirar oyuna dahil olmuştu. Fenerbahçe, mücadelede 1-0 geri düştüğü golü sahada 10 kişiyken yemişti. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada milli futbolcunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

DIRAR ÖNCE TARAFTARA TEPKİ GÖSTERDİ ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar, dünkü mücadelenin 72. dakikasında taraftarların ıslıklı tepkisi üzerine topu dışarı bırakmış ve oyundan çıkmak istemişti. Ersun Yanal ve futbolcular, Dirar'ı sakinleştirirken Faslı yıldız maç sonunda özür dilemişti. Dirar, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sahada gösterdiğim davranıştan dolayı herkesten özür diliyorum. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadım ama taraftarlarımızı da anlıyorum, onlar da sinirlendiler." ifadelerini kullanmıştı.

AUDI CUP NEDİR?

Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu öncesi düzenlenecek en üst düzeydeki turnuvalardan biri olma özelliği taşıyan Audi Cup bugün sona eriyor. Avrupa takımlarının sezon öncesi önemli test yeri olan Audi Cup, 2009 yılında başladı. 2009'dan itibaren 5 kez gerçekleştirilen turnuvayı Bayern Münih 3, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.

ALLIANZ ARENA