Real Madrid farkı açıyor

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Marco Asensio'nun (Dk.74) golüyle galibiyete uzanan Real Madrid, puanını 53'e çıkardı.

Ligde ikinci sırada bulunan Sevilla'nın Osasuna deplasmanında berabere kalarak puan kaybetmesini iyi değerlendiren Madrid ekibi, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Bu sonuçla, Granada ise 24 puanla 16. sıraya geriledi.

Real Madrid 24. haftada zorlu Villarreal deplasmanına gidecek.