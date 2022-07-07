İHA

Real Madrid, 2017-2018 sezondan beri takımda forma giyen Fransız basketbolcu Fabien Causeur'in sözleşmesini yeniledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Causeur, geçtiğimiz sezon Euroleague'de 8.5 sayı, 1.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

35 yaşındaki basketbolcu, Madrid temsilcisi ile bugüne kadar Euroleague şampiyonluğu, 3 İspanya Ligi şampiyonluğu ve İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.