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Real Madrid Endrick transferini resmen açıkladı

İspanyol devi Real Madrid, Palmeiras'ta forma giyen 16 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Endrick'in transferini resmen açıkladı. Geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen genç forvet, 18 yaşına basacağı 2024 yılında eflatun-beyazlılarla resmi sözleşme imzalayacak.

Giriş: 15.12.2022 - 17:42 | Güncelleme: ABONE OL
Real Madrid Endrick transferini resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Real Madrid, uzun süredir ilgilendiği Endrick'te mutlu sona ulaştı. İspanyol devi, PSG ve Barcelona'nın da gündemine gelen 16 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Eflatun-beyazlılarından yapılan açıklamada, 16 yaşındaki futbolcunun, 18 yaşına gireceği 2024 yılına kadar Palmeiras'ta forma giyeceği, ardından Real Madrid'e katılacağı belirtildi.

Endrick'in kısa süre içerisinde İspanya'ya gelerek Madrid tesislerini ziyaret edeceği de ifade edildi.

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre, İspanyol devi, Brezilyalı genç yetenek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve kontratta 3 yıllık da uzatma maddesi bulunuyor.

Real Madrid'in transfer bedeli olarak 35 milyon euro garanti, olası başarılara göre de 25 milyon euro ek ödeme yapacağı ileri sürüldü.

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