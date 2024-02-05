Real Madrid'e Atletico Madrid derbisinde son dakika şoku!
Real Madrid ile Atletico Madrid, LaLiga'nın 24. haftasında karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakada öne geçen Real Madrid üstünlüğünü koruyamadı ve 90+4'te yediği golle 1 puana razı oldu
Real Madrid ile Atletico Madrid, LaLiga'nın 24. haftasında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip 20. dakikada Brahim Diaz'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi ezeli rakibinin önünde tamamladı.
Mücadelede son anlar oynanırken Atletico Madrid aradığı golü buldu. Kaleye uzak mesafeden Real Madrid ceza sahasına gönderilen topta Mempis'in kafa vuruşu sonrasında topu önünde bulan Marcos Llorente skora dengeyi getirdi.
Kalan dakikalarda gol olmayınca iki takım da derbiden 1 puanla ayrıldı.
Milli futbolcumuz Arda Güler müsabakada süre alamadı ve karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.