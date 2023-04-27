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Real Madrid'e 4 gol atan Castellanos, Messi'ye selam gönderdi!

Real Madrid’in LaLiga’da 4-2 kaybettiği maçta Girona forması giyen Taty Castellanos, takımının tüm gollerini kaydetti. Castellanos maçın ardından vatandaşı Messi'ye de selam göndermeyi unutmadı...

Giriş: 27.04.2023 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
Real Madrid'e 4 gol atan Castellanos, Messi'ye selam gönderdi!
HABERTURK.COM

İspanya'da LaLiga’nın 31. haftasında Real Madrid ile Girona karşı karşıya geldi. Mücadeleye 24 yaşındaki Arjantinli futbolcu Taty Castellanos damga vurdu.

62 dakikada 4 gole imza atarak takımının galibiyeti almasını sağlayan Castellanos, 1947'den beri LaLiga'da Real Madrid'e bir maçta 4 gol atan ilk oyuncu oldu.

''DÜNYA KUPASI'NDA BENİ AĞLATTI''

Taty Castellanos karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Barça'yı Leo (Messi) sayesinde her zaman Real Madrid'den daha çok sevdim. O benim için bir idol. Maçlarından her zaman gerçekten keyif almışımdır. Leo dünkü maçı izledi mi bilmiyorum. Dünyanın en iyi oyuncusundan bahsediyoruz. O, bizim için çok önemli. Dünya Kupası'nda beni ağlattı." ifadelerini kullandı.

Girona forması giyen Castellanos, Real'e attığı 4 golle bu sezon 12 lig kez fileleri havalandırmış oldu.

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