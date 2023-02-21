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Haberler Futbol İspanya

Real Madrid dışındaki tüm La Liga kulüplerinden "hakem skandalından" dolayı Barcelona'ya tepki

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerini bünyesinde bulunduran LaLiga kurumu, Hakem Teknik Kurulunun eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahip olduğu şirkete ödeme yaptığı ortaya çıkan Barcelona Kulübüne tepki gösterdi

Giriş: 21.02.2023 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
Real Madrid dışındaki tüm La Liga kulüplerinden
AA

LaLiga'ya bağlı 42 kulüpten 40'ının (Real Madrid ve Barcelona hariç) imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, hakemlerle ilgili bilgi almak amacıyla Barcelona Kulübünün ödeme yaptığı iddialarının "son derece ciddi olduğu" vurgulandı.

Hakemlerle ilgili herhangi bir şekilde dışarıdan ödeme yapılmasına karşı çıktıklarını, Barcelona'nın karıştığı olayları reddettiklerini ve iddialar karşısında büyük endişe duyduklarını belirten LaLiga kulüpleri, kamuoyunda "Negreira davası" olarak adlandırılan hakem skandalıyla ilgili usulsüzlükleri açığa çıkarmak için aktif olarak çalışma sözü verdi.

Söz konusu bildiriye, Barcelona dışında Real Madrid Kulübünün de imza atmaması dikkati çekti.

İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı olan Hakem Teknik Kurulunda 1994-2018 yıllarında başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketin hesaplarının Maliye tarafından kontrol edildiği sırada, Barcelona Kulübünün bu şirkete 2016-2018 yıllarında toplamda 1 milyon 685 bin 142 avro ödeme yaptığı ortaya çıkmış ve konuyla ilgili bilgiler İspanyol basınına sızdırılmıştı.

Negreira, savcılığa verdiği ifadede ve İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda, Barcelona'ya sözlü olarak danışmanlık hizmeti verdiklerini, her zaman tarafsız davrandıklarını ve Katalan kulübünü kayıracak hiçbir bilgi akışı olmadığını söylemişti.

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta ise konuyla ilgili haberlerin bu dönemde çıkmasının tesadüfi olmadığını ileri sürerek, gerekirse kulübün haklarını korumak için yasal girişimde bulunacaklarını açıklamış ancak tartışmaya yol açan ödemelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmıştı.

Laporta, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, LaLiga Başkanı Javier Tebas'ı hedef alarak, "Bay Tebas'a, Barcelona'nın başkanı olmaktan vazgeçme zevkini yaşatmayacağım. Tebas, uzaktan Barcelona'yı kontrol etmeye çalışıyor." dedi.

RFEF, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma yürütürken, mevcut disiplin yönetmeliğine göre, çıkar sağlamak için hakemlere para ödediği tespit edilmesi halinde Barcelona'ya para cezasının yanı sıra küme düşürülme hatta 5 yıla kadar liglerden men edilme cezası da verilme ihtimali bulunuyor.

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