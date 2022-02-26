Madrid kentinin iki takımının karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

İkinci yarı ataklarını artıran Real Madrid, 83. dakikada Karim Benzema'nın golüyle galibiyete uzandı.

Puanını 60'a çıkaran Real Madrid en yakın rakibi Sevilla'nın (1 maçı eksik) 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Diğer yandan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Benzema ligdeki toplam gol sayısını 19'a çıkarak, ilk sırada yer aldığı gol krallığı yarışında diğer rakiplerine karşı avantajını artırdı.