Real Madrid'de Laso'yla yollar ayrıldı

Real Madrid'de başantrenör Pablo Laso görevinden ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenörümüz, birkaç hafta önce geçirdiği kalp krizinden sonra doktorlar ve kardiyoloji uzmanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından görevine devam etmesinin risk oluşturabileceğini bize iletti. Pablo Laso'nun durumunun yeniden değerlendirmesinin ardından antrenörümüzün görevinden ayrılma isteğine saygı duymamanın sorumsuzluk olacağını düşünüyoruz. Kulübün önceliği, Pablo Laso'nun sağlıdır." ifadeleri yer aldı.

NTV Spor'un haberine göre 54 yaşındaki İspanyol başantrenör, 5 Haziran'da sabaha karşı evinde kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede kalp kateterizasyonu yapılmıştı.

Pablo Laso, 2011 yılında göreve gelen ve 2015 ile 2018 EuroLeague de dahil olmak üzere 22 kupa kazandı ve Madrid basketbol tarihinin en parlak dönemlerinden birine imza attı.

Marca'da yer alan haberde, Real Madrid'in yeni başantrenörünün Chus Mateo olacağı belirtildi.