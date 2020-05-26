Avrupa liglerinde mücadele eden takımlar, yeni sezon için takviye çalışmalarına devam ediyor. La Liga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ajax´ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek´i yeniden gündemine aldı. Teknik direktör Zidane'ın orta sahada başka öncelikleri olsa da Hollandalı da bu mevki için Madrid ekibinin transfer listesinde yer alıyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."