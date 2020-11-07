Madrid ekibinden yapılan açıklamada, dün gerçekleşen testlerin ardından Eden Hazard ve Casemiro'nun sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Yaşanan gelişmenin ardından tüm takıma tekrar test yaptıran Real Madrid, iki ismin tekrar pozitif çıktığını ve başka pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."