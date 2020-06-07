Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını futbol ekonomisini derinden sarstı. Global çapta 200 milyon Euro'luk bir daralmanın beklendiği futbol ekonomisinde Real Madrid de pandemi sürecinden etkilendi.

Marca'da yer alan habere göre salgın öncesinde bu yaz transfere yüklü bir miktar ayırmayı planlayan Real Madrid, bu sezonki bütçelerini 822 milyon Euro'da dengelemeyi başardı. İspanyol ekibi salgın sonrasında durumu gözden geçirerek transfer için ayırdıkları kaynağı küçültecek.

Şu anki hesaplamaların dışında beklenmedik bir durumun yaşanması durumunda Real Madrid, teknik heyet ve futbolcuların maaşında yüzde 10'luk kesintiye giderek 40 milyon Euro'yu kurtarmayı planlıyor. Başkent ekibi bu durumda kar açıklamayacak ama zarar da etmeyecek.