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        Real Madrid'de Arda'nın yeni hocası için flaş iddia: Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso!

        Arda Güler'in transfer olduğu Real Madrid'in başına 2024 yılında Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'nun geçeceği iddia edildi

        Ajanslar
        Giriş: 10.07.2023 - 10:29
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          Alman Bild gazetesi, 2024 yılında Real Madrid'in başında Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'nun geçeceğine yer verdi.

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          Geçtiğimiz günlerde bu sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği açıklanmıştı.

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          Bu açıklamanın üzerine 2024 yılında Real Madrid'in başında kimin olacağı merak konusu olmaya başlamıştı.

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          Alman Bild gazetesi, Ancelotti'nin yerinin Xabi Alonso ile doldurulacağı iddia etti.

           

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          2022 yılından beri Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso'nun kulübüyle sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

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          İspanyol futbol adamı, 2009 - 2014 yılları arasında Real Madrid'de futbol oynamıştı.

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