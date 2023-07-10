Real Madrid'de Arda'nın yeni hocası için flaş iddia: Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso!
Arda Güler'in transfer olduğu Real Madrid'in başına 2024 yılında Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'nun geçeceği iddia edildi
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Alman Bild gazetesi, 2024 yılında Real Madrid'in başında Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'nun geçeceğine yer verdi.
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Geçtiğimiz günlerde bu sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği açıklanmıştı.
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Bu açıklamanın üzerine 2024 yılında Real Madrid'in başında kimin olacağı merak konusu olmaya başlamıştı.
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Alman Bild gazetesi, Ancelotti'nin yerinin Xabi Alonso ile doldurulacağı iddia etti.
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2022 yılından beri Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso'nun kulübüyle sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
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İspanyol futbol adamı, 2009 - 2014 yılları arasında Real Madrid'de futbol oynamıştı.
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