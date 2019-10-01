Galatasaray'ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ikinci hafta heyecanı Real Madrid - Club Brugge maçıyla başlıyor. Devler Ligi'ndeki ilk maçında PSG'ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Real Madrid, yara sarma peşinde. Temsilcimiz Galatasaray ile evinde 0-0 berabere kalan Belçika ekibi ise İspanya'dan puan ya da puanlarla dönmenin hesabını yapıyor.

REAL MADRID - CLUB BRUGGE

STAT: Bernabeu

SAAT: 19.55

YAYIN: beIN Sports HD 2

HAKEM: Georgi Kabakov

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Casemiro, Modric, Hazard, Kroos, Lucas Vazquez, Benzema

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

CLUB BRUGGE: Mignolet, Deli, Mechele, Ricca, Mata, Rits, Vanaken, Vormer, Tau, Dennis, Diatta

TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement

43 YIL SONRA KARŞILAŞIYORLAR

Real Madrid ile Club Brugge 43 yıl sonra kozlarını paylaşacak. İki takım 1976-1977 sezonunda Şampiyonlar Kulüpler Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelirken Belçika ekibi rakibini 0-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakmıştı.

REAL EVİNDEKİ ŞANSSIZLIĞI KIRMAK İSTİYOR

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında CSKA Moskova'ya 3-0 ve Ajax'a 4-1 mağlup oldu. Zidane'ın öğrencileri, bu kötü seriyi Brugge karşısında bitirmek istiyor.

LA LIGA'DA ZİRVEYE OTURDU

Real Madrid, La Liga'da liderlik koltuğunda oturuyor. Eflatun-beyazlılar, 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 15 puanla zirvenin sahibi.