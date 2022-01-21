Real Madrid çeyrek finalde

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İspanya futbol Kral Kupası son 16 turunda uzatmalara giden maçta deplasmanda Elche'yi 2-1 yenen Real Madrid, çeyrek finale yükseldi.

İlk yarısı ve normal süresi 0-0 sona eren maç uzatmalara gitti.

Real Madrid'de defans oyuncusu Marcelo, rakibine arkadan yaptığı faulün ardından 102. dakikada kırmızı kart gördü.

Ev sahibi takım Elche, 104. dakikada Gonzalo Verdu'nun golüyle öne geçerken, Real Madrid 108. dakikada Isco'nun golüyle skora eşitliği getirdi.

Galibiyet golünü 115. dakikada Belçikalı Eden Hazard ile bulan Real Madrid, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın 122. dakikasında Elche'den Pere Milla kırmızı kart gördü.

Real Madrid'te en çok tartışılan futbolculardan biri olan ve uzatma dakikalarının başında oyuna giren Hazard, eflatun-beyazlı formayla bu sezon ilk golünü attı.

Hazard, bundan önceki son golünü 9 Mayıs 2021'de Sevilla'ya karşı atmıştı.

İspanya Süper Kupası'nı 4 gün önce final maçında Athletic Bilbao'yu yenerek kazanan Real Madrid, ligde de en yakın rakibi Sevilla'nın 4 puan önünde lider konumda bulunuyor.