Real Madrid, Betis deplasmanında liderliği kaybetti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis'e 2-1 mağlup olarak liderliği Barcelona'ya bıraktı.

Ev sahibi takım, karşılaşmanın 40. dakikasında Sindei Rechel da Silva Junior'un golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid, 45. dakikada Karim Benzema'nın penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirdi, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı rakibine karşı oyun üstünlüğünü devam ettiren Real Betis, 82. dakikada Cristian Tello'nun golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

La Liga'da geçen hafta sahasında El Clasico'da aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışı verdiği ezeli rakibi Barcelona'nın önüne geçerek liderlik koltuğuna oturan Real Madrid, Betis deplasmanında aldığı yenilgiyle yine ikinciliğe düştü.

İspanyol liginde 27. hafta sonunda Barcelona 58 puanla lider, Real Madrid 56 puanla 2'nci sırada kaldı.

Real Betis ise 33 puanla 13'üncülükte yer aldı.

Öte yandan, Real Madrid'de Marcelo, 59. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.