Arda Güler teklifi reddedildi
Son 10 yılda istediği birçok futbolcuyu transfer etmeyi başaran Bayern Münih, Arda Güler transferinde aynı başarıyı gösteremedi
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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, yetenekleri ve potansiyeli ile gündemde kalmaya devam ediyor.
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Milli maç arasında Türkiye A Millî Futbol Takımı formasıyla iki maça çıkan 19 yaşındaki yıldız, şimdiden Avrupa'nın diğer devlerinin de dikkatini çekmiş durumda.
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Arda Güler ile ilgili İspanyol basınından çarpıcı bir iddia daha geldi.
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İspanyol basınından Planeta Madrid'in haberine göre; Bayern Münih, Arda Güler'e talip oldu.
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Ancak Madrid, Alman devine jet bir yanıt vererek genç oyuncunun kesinlikle bonservisiyle gönderilmeyeceğini bildirdi.
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İşte söz konusu haberde yer alan ifadeler:
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"Eski Fenerbahçe oyuncusu iyi bir pazara sahip ve şimdiden birkaç talibi var. Bunlardan biri de Madrid'in dost kulübü Bayern Münih.
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"Hatta onun için ilginç bir teklif yapmayı düşündükleri bile söyleniyor.
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"Ancak her şeye rağmen Real Madrid'in üst düzey yetkilileri onu satmayı hiç düşünmüyor. Çünkü Arda'nın önemli bir yere gelebileceğini vurgulamaktan vazgeçmiyorlar.
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"Valdebebas'taki yetkili ağızlar Arda'nın sadece zamana ihtiyacı olduğunu vurguluyor.
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"Hatta millî maç arasından genç oyuncunun daha önemli hale gelebileceğini düşünenler bile var."
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