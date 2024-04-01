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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid, Bayern Münih'in Arda Güler için yaptığı teklifi reddetti - Futbol Haberleri

        Arda Güler teklifi reddedildi

        Son 10 yılda istediği birçok futbolcuyu transfer etmeyi başaran Bayern Münih, Arda Güler transferinde aynı başarıyı gösteremedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 12:06 Güncelleme: 01.04.2024 - 12:06
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        • 1

          Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, yetenekleri ve potansiyeli ile gündemde kalmaya devam ediyor.

        • 2

          Milli maç arasında Türkiye A Millî Futbol Takımı formasıyla iki maça çıkan 19 yaşındaki yıldız, şimdiden Avrupa'nın diğer devlerinin de dikkatini çekmiş durumda.

        • 3

          Arda Güler ile ilgili İspanyol basınından çarpıcı bir iddia daha geldi.

        • 4

          İspanyol basınından Planeta Madrid'in haberine göre; Bayern Münih, Arda Güler'e talip oldu.

        • 5

          Ancak Madrid, Alman devine jet bir yanıt vererek genç oyuncunun kesinlikle bonservisiyle gönderilmeyeceğini bildirdi.

        • 6

          İşte söz konusu haberde yer alan ifadeler:

        • 7

          "Eski Fenerbahçe oyuncusu iyi bir pazara sahip ve şimdiden birkaç talibi var. Bunlardan biri de Madrid'in dost kulübü Bayern Münih.

        • 8

          "Hatta onun için ilginç bir teklif yapmayı düşündükleri bile söyleniyor.

        • 9

          "Ancak her şeye rağmen Real Madrid'in üst düzey yetkilileri onu satmayı hiç düşünmüyor. Çünkü Arda'nın önemli bir yere gelebileceğini vurgulamaktan vazgeçmiyorlar.

        • 10

          "Valdebebas'taki yetkili ağızlar Arda'nın sadece zamana ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

        • 11

          "Hatta millî maç arasından genç oyuncunun daha önemli hale gelebileceğini düşünenler bile var."

        • 12
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