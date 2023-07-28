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        Haberler Futbol İspanya Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - Futbol Haberleri

        Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Real Madrid ile Barcelona yeni bir el clasico için karşılaşıyor. Milli yıldızımız Arda Güler için de merakla beklenen zorlu mücadele öncesi; Real Madrid Barcelona maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...

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        Giriş: 28.07.2023 - 14:14
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        • 1

          Real Madrid Barcelona hazırlık maçı için artık geri sayıma geçildi. İspanya ve Avrupa futbolunda haftanın maçı olarak gösterilen dev derbiye dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, Real Madrid Barcelona maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerine ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          REAL MADRID BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

          Real Madrid Barcelona maçı 30 Temmuz Pazar akşamı saat 00:00'de başlayacak.

        • 3

          REAL MADRID BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

          Real Madrid Barcelona maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Tchouameni, Valverde; Bellingham; Joselu, Vinicius Jr

          Sakatlığı bulunan milli yıldızımız Arda Güler'in karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

          Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Garcia, Balde; Kessie, Romeu, De Jong; Dembele, Lewandowski, Fati

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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