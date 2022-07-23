Avrupa'da gözler Real Madrid Barcelona maçına çevrilmiş durumda. La Liga'nın başlamasına kısa bir süre kala yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren iki ezeli rakibin mücadelesine sahne olacak zorlu randevu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?