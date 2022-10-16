STAT: Bernabeu

SAAT: 17.15

YAYIN: S Sport

HAKEM: Sanchez Martinez

REAL MADRID: Lunin, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Tchouameni, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

BARCELONA: Ter Stegen, Roberto, Kounde, Garcia, Balde, Busquets, De Jong, Pedri, Raphinha, Dembele, Lewandowski