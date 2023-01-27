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Real Madrid - Atletico Madrid: 3-1 (MAÇ SONUCU)

Madrid derbisine sahne olan İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Atletico Madrid'i ağırlayan Real Madrid, normal süresi 1-1 sona eren maçı uzatmalarda bulduğu golle 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Maçta 1-0 yenik duruma düşen eflatun-beyazlılar, Rodrygo, Benzema ve Vinicius Junior'ın golleriyle tur biletini kaptı.

Giriş: 27.01.2023 - 01:35 | Güncelleme: ABONE OL
Real Madrid - Atletico Madrid: 3-1 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan dev derbide rakibini 3-1 mağlup eden Real Madrid yarı finale yükseldi.

Morata'nın 19. dakikada attığı golle 1-0 yenik duruma düşen eflatun-beyazlılar, 79. dakikada Rodrygo'nun golüyle eşitliği yakaladı: 1-1.

ATLETICO 10 KİŞİ KALDI

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele uzatmalara taşındı. Atletico Madrid'de Savic, 99. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Eksik rakibi karşısında baskısını artıran Ancelotti'nin ekibi, aradığı golü 5 dakika sonra buldu. Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema 104. dakikada kaydettiği golle takımını 2-1 öne geçirdi. Skoru belirleyen gol ise 120+1'de Vinicius Junior'dan geldi.

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