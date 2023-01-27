İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan dev derbide rakibini 3-1 mağlup eden Real Madrid yarı finale yükseldi.
Morata'nın 19. dakikada attığı golle 1-0 yenik duruma düşen eflatun-beyazlılar, 79. dakikada Rodrygo'nun golüyle eşitliği yakaladı: 1-1.
ATLETICO 10 KİŞİ KALDI
Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele uzatmalara taşındı. Atletico Madrid'de Savic, 99. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Eksik rakibi karşısında baskısını artıran Ancelotti'nin ekibi, aradığı golü 5 dakika sonra buldu. Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema 104. dakikada kaydettiği golle takımını 2-1 öne geçirdi. Skoru belirleyen gol ise 120+1'de Vinicius Junior'dan geldi.