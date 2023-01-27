İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan dev derbide rakibini 3-1 mağlup eden Real Madrid yarı finale yükseldi.

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