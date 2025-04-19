İspanya La Liga’nın 32. haftasında Real Madrid, Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Ligde lider Barcelona’nın 4 puan gerisinde olan eflatun-beyazlılar, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Real Madrid son 5 resmi maçında sadece 1 kez kazanabilirken, Bilbao'nun ise 8 maçlık bir resmi maç yenilmezlik serisi bulunuyor. Real Madrid - Athletic Bilbao maçı canlı yayın kanalı ve saati araştırılıyor. Takımda önemli eksikler bulunurken Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e bu maçta forma şansı verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.