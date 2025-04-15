Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı Real Madrid-Arsenal maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları için heyecan dorukta. Real Madrid ve Arsenal yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler Real Madrid-Arsenal maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. İlk maçta Arsenal sahasında konuk ettiği Real Madrid'i 3-0 mağlup etmişti. İspanyol devinde milli futbolcu Arda Güler, maçta forma şansı bulamamıştı. Peki, Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 11:12 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Real Madrid-Arsenal maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Londra'da sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılarak hayal kırıklığı yaratan Real Madrid, taraftarının önünde bu durumu tersine çevirmek istiyor. Arsenal ise avantajını koruyarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyenler maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalını merak ediyor. Peki Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Arsenal maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar…

        • 2

          REAL MADRİD-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Real Madrid-Arsenal maçı, 16 Nisan Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak.

        • 3

          REAL MADRİD-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak dev mücadele, Tabii Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasının ardından oynanan play-off maçlarında Arda Güler'e forma şansı vermedi.

          Arsenal ile oynanan ilk maçta da forma şansı bulamayan Arda Güler'in rövanş mücadelesini de yedek kulübesinde tamamlaması bekleniyor.

          Carlo Ancelotti'nin şans vermesi halinde Güler'in maçta oynayabileceği değerlendiriliyor.

        • 5

          REAL MADRİD-ARSENAL MAÇI CANLI İZLE

          TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr

        • 6
        Emekli maaşı ne kadar olacak?
        Emekli maaşı ne kadar olacak?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Ünlü rapçinin tutuklanması istendi
        Ünlü rapçinin tutuklanması istendi
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Habertürk Anasayfa