Real Madrid Anadolu Efes maçı için artık nefesler tutuldu. THY Euroleague'de bu sezon üst üste 3. şampiyonluğu için ter döken temsilcimiz Anadolu Efes, sezona ilk 6 maçta aldığı 4 yenilgiyle istediği gibi başlayamadı. Yeniden çıkışa geçmek isteyen ve üst sıralara tırmanmak isteyen lacivert beyazlılar, İspanya'da galibiyet için sahaya çıkacak!