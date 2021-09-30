2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 1. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 21:45'de İspanyol ekibi Real Madrid'e konuk oluyor. Ligde yeniden çıkışa geçen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

REAL MADRID ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 21:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

REAL MADRID ANADOLU EFES CANLI (21:45)