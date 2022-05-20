Euroleague 2022'de finalin adı Anadolu Efes Real Madrid oldu. Günün ilk maçında son şampiyon temsilcimiz Anadolu Efes, Olimpiakos'u son saniye basketiyle yenip finale yükselirken; finaldeki rakibi Real Madrid ise ezeli rakibi Barcelona'yı eleyerek Anadolu Efes'in finaldeki rakibi oldu. Peki, Real Madrid Anadolu Efes finali ne zaman?

REAL MADRID ANADOLU EFES FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Anadolu Efes'in Euroleague final maçı 21 Mayıs akşamı saat 20:00'de başlayacak.

REAL MADRID ANADOLU EFES FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Anadolu Efes finali beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak...