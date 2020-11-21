Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında konuk olduğu İspanya ekibi Real Madrid'e 94-74 yenildi.

Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-12 önde kapatan Real Madrid, soyunma odasına 49-36 üstün gitti.

İkinci devrede de Fenerbahçe Beko'nun maça ortak olmasına izin vermeyen ve farkı açan Real Madrid, üçüncü çeyreğini 72-51 önde tamamladığı karşılaşmayı 94-74 kazandı.

Ev sahibi takımda Alberto Abalde 17, Jaycee Carroll 15 sayıyla oynadı.

Sarı-lacivertli ekipte Danilo Barthel 22, Lorenzo Brown 18 sayıyla maçı tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 6. mağlubiyetini yaşadı, Real Madrid ise 6. galibiyetini elde etti.