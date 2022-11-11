THY Euroleague'in 7'nci haftasında Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e 94-85 mağlup oldu. İspanyol ekibi bu sonuçla 4'üncü galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes parkeden 5'inci kez mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Anadolu Efes'ten Clyburn oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, Anadolu Efes'in savunmadaki hatalarını iyi değerlendirerek ilk çeyreği 26-19 önde kapattı. Anadolu Efes'te Pleiss'ın 6. dakikada faul sayısını 3'e çıkarması dikkat çekti.

İkinci çeyrekte özellikle Clyburn'un etkili oyunuyla farkı bir ara 4 sayıya kadar indiren Anadolu Efes, savunmadaki hatalarını sürdürmesi ve yıldız oyuncusu Micic'in skora beklenen katkıyı sağlayamamasıyla devreyi 54-43 geride kapattı.

İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi takım, 23. dakikada farkı 15 sayıya (60-45) çıkardı. İlerleyen dakikalarda Micic ve Clyburn'un hücumdaki etkili oyunu ve güçlü savunma ile farkı azaltan lacivert-beyazlılar, son periyota girerken farkı 6 sayıya (69-63) çekti.

Son çeyrekte Anadolu Efes'in savunmadaki hataları devam etti. Hızlı hücumlarla rahat sayı bulan Real Madrid, sahadan 94-85 galip ayrıldı.

Maçın en skoreri olan Anadolu Efesli Clyburn'un 25 sayı, 9 ribaunt ve 1 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'ndeki 7. maçında 5. kez mağlup oldu. Real Madrid ise 4. galibiyetini aldı.