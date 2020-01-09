İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) gelirini ve uluslararası imajı artırmak için 4'lü turnuvaya dönüştürülen ve yurt dışında oynanan Süper Kupa'nın yeni şeklinde ilk yarı final karşılaşması Real Madrid ile Valencia arasında oynandı.

Süper Kupa maçlarına ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan karşılaşmada Real Madrid'in gollerini Toni Kroos (Dk. 15),İsco (Dk. 39) ve Luka Modric (Dk. 65) attı.

Valencia'nın tek golünü ise maçta uzatmaların oynandığı 92. dakikada penaltıdan Daniel Parejo kaydetti.

Real Madrid'de hafif sakatlığı olan Karim Benzema ile soğuk algınlığı olduğu belirtilen Gareth Bale, Cidde'ye getirilmemişti.

Süper Kupa'nın diğer yarı final maçı Barcelona ile Atletico Madrid arasında perşembe akşamı TSİ 22.00'de oynanacak.

Final maçı ise 12 Ocak'ta yapılacak.

Şimdiye kadar sadece lig şampiyonu ile Kral Kupası sahibi arasında oynanan Süper Kupa'nın yeni şeklinde, sezonu 1. ve 2. bitirenlerle Kral Kupası'nın finalistleri karşı karşıya geliyor. Takımların aynı olması durumunda ise sezonu üçüncü ve dördüncü bitiren takımlar alınıyor.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Süper Kupa'yı 3 yıl boyunca Suudi Arabistan'da oynamak için anlaşma yapmıştı.

Süper Kupa oynayan takımların yol ve konaklama masraflarını karşılayan Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ayrıca her kulübe 800'er bin avro verip, finalde kaybedene 1,4 milyon avro, kazanana ise 2 milyon avro ödül veriyor.