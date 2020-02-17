17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Real Madrid, İspanya 1'inci Futbol Ligi'nin (La Liga) 24'üncü haftasında sahasında Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 7'nci dakikasında Fiodor Smolov'un golüyle öne geçen konuk takım Celta Vigo, soyunma odasına üstün gitti.
2'nci 45 dakikaya hızlı başlayan Real Madrid, 52'nci dakikada Alman oyuncusu Toni Kross'un golüyle skora 1-1'lik eşitliği getirdi. Ataklarını sürdüren ev sahibi takım, 65'nci dakikada Sergio Ramos'un penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti.
Karşılaşmanın son bölümünde skor avantajıyla rahatlayan Real Madrid'in defanstaki boşluklarını iyi değerlendiren Celta Vigo, oyunda girdikten 2 dakika sonra 85'inci dakikada fileleri havalandıran Santi Mina ile beraberliği yakaladı.
Kalan bölümde skor değişmeyince karşılaşma 2-2 sona erdi.
La Liga'da zirvedeki yerini koruyan Real Madrid bu sonuçla puanını 53'e çıkarırken, 2'nci sıradaki Barcelona ile arasındaki puan farkı 1'e indi.
Bu sezon ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo ise 21 puanla düşme hattının üstünde 17'nci sırada yer aldı.
Celta Vigo'da ilk 11'de sahaya çıkan ve 910 dakika sahada kalan milli futbolcu Okay Yokuşlu, 77'nci dakikada sarı kart gördü.
Bu arada, Real Madrid'de sakatlığı sona eren Belçikalı futbolcu Eden Hazard 82 gün sonra forma giydi. Teknik direktör Zinedine Zidane, ilk 11'de şans verdiği Hazard'ı 74'üncü dakikada Vinicus ile değiştirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!