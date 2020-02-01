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Real Madrid: 1 - Atletico Madrid: 0

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında oynanan Madrid derbisini, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup eden Real Madrid kazandı

01.02.2020 - 21:00 | Güncelleme:
Real Madrid

La Liga'nun 22. haftasında oynanan Madrid derbisini, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup eden Real Madrid kazandı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, orta sahada Tony Kroos ve Isco'nun yerine Lucas Vazquez ve Vinicius'u oyuna alarak başladı.

Hücumda daha organize olan eflatun-beyazlıların galibiyet golü 56. dakikada Karim Benzema'dan geldi. Derbiyi 1-0 kazanarak puanını 49'a çıkaran Real Madrid, Barcelona'nın önünde 22. haftayı lider bitirmeyi garantiledi. Atletico ise 36 puanda kaldı.

Diğer yandan La Liga'da bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi almayan (7 galibiyet, 3 beraberlik) Real Madrid, bu istatistiğini derbi maçında da korudu. La Liga'da 22 haftada kalesinde sadece 13 gol gören Real Madrid, İspanyol liginde en iyi defansa sahip olduğunu gösterdi. Kral Kupası'nda 3. lig takımı Cultural Leones'e yenilerek elenen ve son 5 maçtır sadece bir gol atabilen Atletico Madrid, ligde son üç maçtır galibiyet alamadı.

İSMAİL KÖYBAŞI İYİLEŞTİ 

Öte yandan Granada sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 2-1 yenerken, sakatlığı sona eren İsmail Köybaşı Granada'nın maç kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Diego Martinez'in tercihiyle yedek oturan Köybaşı, oyuna girmedi.

Türk futbolcu, Kral Kupası'nda 22 Ocak'ta deplasmanda Badalona'ya karşı oynadıkları ve 3-1 yendikleri maçta, takımının ilk golünü atmış, daha sonra 36. dakikada sakatlanarak sahadan çıkmıştı.

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