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Re-Pie Portföy, 2022 yılında başta girişim ekosistemine yaptığı yatırımlar olmak üzere reel sektörle sermaye piyasaları arasında köprü olmayı sürdürdü. Re-Pie, 2022 yılında fintech, oyun sektörü, teknoloji, sağlık ve gayrimenkul gibi alanlarda 40’tan fazla işleme imza atarken, toplam yatırımları 1.7 milyar lirayı aştı. Re-Pie Portföy Yönetimi’nin 2022’de değeri açıklanan en büyük işlemleri de Modanisa’ya yaptığı 15 milyon dolar ve Ace Games’e yaptığı 8 milyon dolar tutarındaki yatırımlar oldu.

Bugüne kadar Getir, Modanisa, EasyCep, Turk.net, GTC Solar, ARF Bio Yenilenebilir Enerji, Inofab, Skysens, Zebra Electronics, Musixen, HST Tarım, Arvis Game, Colendi, Binbin, Tırport, Ace Games, Uzman Çiftçi, Vimesoft, TelomEYE gibi Türkiye girişim ekosisteminin birçok değerli şirketine yatırım yapan Re-Pie’in son 3 yıldaki toplam yatırımları ise 4 milyar lirayı aştı.

BÜYÜKLÜK 16 MİLYAR LİRA

2022 yılında portföy büyüklüğü yüzde 146 oranında artarak 16 milyar lirayı aşan şirketin yatırımlarının yaklaşık yüzde 62’lik bölümü girişim sermayesinde, yüzde 29’u ise gayrimenkul sektöründe yer alıyor. Yüzde 2’lik kısmı da özel portföy yönetimi ve menkul kıymet fonları oluşturuyor. 18 adet gayrimenkul ve 25 adet girişim sermayesi yatırım fonu, 2 menkul kıymet yatırım fonu ve bir de Fiba Emeklilik ile beraber yönettiği Galatasaray Emeklilik fonu bulunan şirket, 2022’de Webrazzi ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonları kurmak için anlaştı. Ayrıca, Atış Invest ile de bir ilke imza atarak yeni nesil gayrimenkul yatırım fonları olan Atış Invest Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonlarını kurdu.

2022 yılı içinde farklı mülk kategorilerinden 56 taşınmazı, yönettiği fon portföyüne katarak yaklaşık 500 milyon liralık yatırım gerçekleştiren Re-Pie Portföy, toplamda 150 bin metrekarelik alana sahip taşınmazı 400 milyon liralık bir bedellle satışa çevirerek cazip yatırım fırsatlarını da zamanında değerlendirmiş oldu. Portföylerinde alternatif gayrimenkul ürünlerine de yer veren şirket İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerle beraber Balıkesir ve Hatay’da 2.6 milyon metrekareyi aşan arsa ve arazi yatırımları ile 250 bin metrekarenin üzerinde nitelikli ofis, rezidans, perakende ve lojistik yatırımlarına yön verdi. Böylelikle Re-Pie 2022 yıl sonu itibariyle 5 milyar lirayı bulan gayrimenkul değerine ulaştı.

YENİ GİRİŞİMLERE LİDERLİK

Re-Pie Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, “2022 yılını gerek girişim ekosistemine yeni yatırımlar gerekse yeni girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması açısından oldukça verimli geçirdik. Özellikle girişim sermayesi alanlarında yaptığımız yatırımlarla sermaye piyasaları ile reel sektör arasında bir köprü rolü üstlenmeyi sürdürüyoruz. Re-Pie olarak büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve yenilik odaklı iş modeline sahip girişimlere yatırım yaparak portföyümüzü büyütmeye ve ülkemiz girişim ekosistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Ülkemizden yeni unicorn ve decacornların çıkmasına liderlik etmek istiyoruz” dedi.

SAĞLIKTAN DİJİTAL TARIMA

Şirketlerin büyüme performansına ortak olarak başarı hikayelerini birlikte yazdıklarını kaydeden Çamlıbel, 2022’deki yatırımları hakkında şu bilgileri verdi: “2022’de ABD’de sağlık sektörünün önemli oyuncularından olan ve Temmuz 2021’de 3.2 milyar dolar değerleme üzerinden 350 milyon dolar yatırım alan Türk girişimi Carbon Health’in yatırımcısı olduk. Bu yatırımımızı Inofab Health şirketindeki 7.5 milyon dolarlık hisselerimizi Carbon Health hisseleri ile swap ederek gerçekleştirdik. Böylece portföyümüze bir unicorn şirketi daha ekledik. Carbon Health’in decacorn seviyesine ulaşan ikinci yatırımımız olmasını bekliyoruz. Öte yandan Pre-Unicorn listelerinin ilk sırasındaki e-ticaret şirketi Modanisa’nın yatırım turuna Re-Pie olarak 15 milyon dolar yatırımla liderlik ettik ve şirket 20 milyon dolar yatırım aldı. Şirketler için yapay zekâ ve makine öğrenmesi temiz enerji / teknoloji (clean-tech) odağında çözümler geliştiren yeni nesil girişimlerden Kavaken’e Boğaziçi Ventures ile birlikte 500 bin dolar, kısa dönemli villa kiralama platformu TatildeKirala.com’a ise 250 milyon lira değerleme ile yaklaşık 20 milyon lira ve bütünleşik video iletişim platformu Vimesoft’a 400 bin dolar yatırım yaptık. Yatırım turunun liderleri arasında olduğumuz TelomEYE Pharmaceutical Biyoteknoloji Şirketi ise 10 milyon dolar değerleme üzerinden 1 milyon dolar yatırım aldı. 2022 yılını Ace Games’e yaptığımız 8 milyon dolarlık yatırım ve dijital tarım platformu Uzman Çiftçi’ye gerçekleştirdiğimiz 500 bin dolarlık yatırımlarımız ile kapatmış olduk.”

YENİ YATIRIM FONLARI

2022’de yeni yatırım fonlarını da devreye aldıklarına dikkat çeken Çamlıbel, “Webrazzi ile yaptığımız stratejik iş birliği ile yeni dünyanın girişimlerine yatırımı, herkesin erişimine açarak gelecek 5 yıl içerisinde toplam büyüklüğü 500 milyon liraya ulaşacak Girişim Sermayesi Yatırım fonlarını kurmak için anlaştık. Webrazzi Re-Pie Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının ilki Web3 olacak ve 100 milyon lira katılım ile sınırlanacak. İlk çeyrekte yatırımlara başlayacak olan Webrazzi Web3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu farklı dikeylerde kurulacak diğer fonlar takip edecek. Ayrıca, markalı, konsept gayrimenkul projeleriyle yatırımlarını sürdüren Atış Invest ile bir ilke imza atarak yeni nesil gayrimenkul yatırım fonları olan Atış Invest Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonlarını kurduk. Güçlü bir iş birliğiyle kurulan fonların yüksek getiri performansı sergilemesini hedefliyoruz” diye konuştu.

2023 HEDEFLERİ

5 yıl içinde Türkiye'nin en büyük ilk 10 portföy yönetim şirketinden biri olmayı hedeflediklerini kaydeden Çamlıbel, 2023 hedeflerini şöyle anlattı: “Teknoloji ve yenilikçilik odaklı iş modellerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Fintech, deeptech ve sağlık gibi büyüme potansiyeline sahip alanlar odağımızda olmayı sürdürecek. Portföyümüzdeki mevcut sektörlerde büyümeye devam etmenin yanı sıra enerji, endüstri ve teknoloji alanlarında da önümüzdeki dönemlerde önemli girişimlerimiz olacak.”