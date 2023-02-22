UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. RB Leipzig ile Manchester City, son 16 turunun ilk buluşmasında Almanya'da karşı karşıya geliyor.

STAT: Red Bull Arena

HAKEM: Serdar Gözübüyük

SAAT: 23.00

YAYIN: TV 8

Leipzig: Blaswich, Klostermann, Orban, Gvardiol, Halstenberg, Laimer, Schlager, Szoboszlai, Forsberg, Andre Silva, Werner

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Akanji, Ake, Bernardo Silva, Rodri, İlkay Gündoğan, Mahrez, Grealish, Haaland

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Alman ekibi Leipzig, F Grubu'nu Real Madrid'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Pep Guardiola'nın çalıştırdığı İngiliz devi Manchester City ise yer aldığı G Grubu'nu 14 puanla namağlup lider bitirip son 16 biletini almıştı.