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RB Leipzig - Manchester City maçı CANLI YAYIN

RB Leipzig - Manchester City maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi RB Leipzig ile İngiliz devi Manchester City karşı karşıya geliyor. İki takım da mücadeleden galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. RB Leipzig-Manchester City maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 22.02.2023 - 21:48 | Güncelleme: ABONE OL
RB Leipzig - Manchester City maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. RB Leipzig ile Manchester City, son 16 turunun ilk buluşmasında Almanya'da karşı karşıya geliyor.

STAT: Red Bull Arena
HAKEM: Serdar Gözübüyük
SAAT: 23.00
YAYIN: TV 8

Leipzig: Blaswich, Klostermann, Orban, Gvardiol, Halstenberg, Laimer, Schlager, Szoboszlai, Forsberg, Andre Silva, Werner

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Akanji, Ake, Bernardo Silva, Rodri, İlkay Gündoğan, Mahrez, Grealish, Haaland

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Alman ekibi Leipzig, F Grubu'nu Real Madrid'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Pep Guardiola'nın çalıştırdığı İngiliz devi Manchester City ise yer aldığı G Grubu'nu 14 puanla namağlup lider bitirip son 16 biletini almıştı.

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