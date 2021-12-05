Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, üst üste üç mağlubiyetten sonra faturayı teknik direktör Jesse Marsch'a kesti. Hoffenheim, Leverkusen ve Union Berlin karşısında alınan yenilgiler, ABD'li çalıştırıcının Alman kulübündeki görevinin sonu oldu.

RB Leipzig'den yapılan açıklamada, Union Berlin’e karşı oynanan maçtan sonra yapılan analiz ve görüşmelerin sonucunda Leipzig Kulübü ile Marsch’ın mukavelesini sona erdirmek için karşılıklı anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7 Aralık’ta Manchester City’ye karşı oynanacak karşılaşmaya Leipzig takımını antrenör Achim Beierlorzer’in hazırlayacağı, Marsch’ın halefinin ise yakın bir zamanda açıklanacağı kaydedildi.

3 Aralık’ta deplasmanda Union Berlin’e 2-1 yenilerek bu sezon ligde altıncı mağlubiyetini alan Leipzig, Bundesliga’da 18 puan ve maç fazlasıyla 11. sırada yer alıyor.