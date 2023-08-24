Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu: Alman ekibine gidebilir!
Fenerbahçe'ye, Serie A'nın son şampiyonu Napoli'de oynayan Eljif Elmas'tan ek bir gelir gelebilir! RB Leipzig'in transfer etmek için görüşmeler yürüttüğü Makedon futbolcunun Alman ekibinin yolunu tutması halinde Fenerbahçe, azami 1,5 milyon Euro daha gelir elde edecek!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, Napoli'den ayrılmaya hazırlanıyor. İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport'un haberine göre Almanya Ligi ekiplerinden RB Leipzig, Makedon oyuncuyu kadrosuna katmak için Napoli ile görüşmelere başladı.
Haberde 23 yaşındaki orta saha için yapılan ilk teklifin 30 milyon Euro olduğu belirtilirken Fenerbahçe'ye de ek gelirin önü açıldı.
Eljif Elmas'ı Napoli'ye 2019 yılında satan sarı-lacivertliler, 16 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satışa dair de bir bonus maddesini anlaşmaya eklemişti. Napoli ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmaya göre oyuncunun Napoli'den bir başka kulübe transferi halinde, transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe azami 1,5 milyon Euro bonus elde etmek imkanına sahip olacaktı.
Eljif Elmas , 2018-2019 sezonun sonunda Fenerbahçe'den 16.2 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Napoli'nin yolunu tutmuştu. Eljif Elmas, Napoli'yle 174 karşılaşmada forma giyerken 17 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.