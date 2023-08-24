Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu: Alman ekibine gidebilir!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, Napoli'den ayrılmaya hazırlanıyor. İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport'un haberine göre Almanya Ligi ekiplerinden RB Leipzig, Makedon oyuncuyu kadrosuna katmak için Napoli ile görüşmelere başladı.

Haberde 23 yaşındaki orta saha için yapılan ilk teklifin 30 milyon Euro olduğu belirtilirken Fenerbahçe'ye de ek gelirin önü açıldı.

Eljif Elmas'ı Napoli'ye 2019 yılında satan sarı-lacivertliler, 16 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satışa dair de bir bonus maddesini anlaşmaya eklemişti. Napoli ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmaya göre oyuncunun Napoli'den bir başka kulübe transferi halinde, transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe azami 1,5 milyon Euro bonus elde etmek imkanına sahip olacaktı.