RB Leipzig Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu koronavirüs nedeniyle futbol maçlarından uzak kalan sporseverler tarafından merak konusu oldu. İki haftadır farklı skorlarla rakiplerini geçen Hertha Berlin, ligin güçlü ekiplerinden RB Leipzig'e konuk olacak. İşte RB Leipzig Hertha Berlin maçı muhtemel 11'leri...

RB LEİPZİG HERTHA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Red Bull Arena'da oynanacak RB Leipzig ile Hertha Berlin mücadelesi TSİ 19.30'da başlayacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak.

RB LEİPZİG - HERTHA BERLİN MUHTEMEL 11'LER

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino, Nkunku, Werner, Schick

Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt, Skjelbred, Grujic, Lukebakio, Darida, Cunha, Ibisevic